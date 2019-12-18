Парламент ЛНР расширил границы непризнанной республики на всю Луганскую область

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18 декабря 2019, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Заседание Народного Совета ЛНР, фото с сайта законодательного органа

В самопровозглашенной ЛНР приняли решение расширить границы республики на всю Луганскую область. За соответствующий законопроект сегодня проголосовали депутаты парламента непризнанного государства.

Как пишет «Русская весна», документ поддержали все участвовавшие в заседании 38 депутатов. Теперь свою подпись под нормативно-правовым актом должен поставить глава ЛНР Леонид Пасечник.

В конце ноября расширили границу на всю территорию Донецкой области в соседней ДНР.

Ранее в среду сообщалось, что в киевском штабе проинформировали об уничтожении ополченцами Донбасса военнослужащего, выполнявшего боевые задачи в составе 28-й бригады Вооруженных сил Украины.