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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Парламент ЛНР расширил границы непризнанной республики на всю Луганскую область

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Парламент ЛНР расширил границы непризнанной республики на всю Луганскую область
Заседание Народного Совета ЛНР, фото с сайта законодательного органа

В самопровозглашенной ЛНР приняли решение расширить границы республики на всю Луганскую область. За соответствующий законопроект сегодня проголосовали депутаты парламента непризнанного государства.

Киев сообщил об уничтожении ополченцами Донбасса бойца «рыцарской» бригады ВСУ

Киев сообщил об уничтожении ополченцами Донбасса бойца «рыцарской» бригады ВСУ

Как пишет «Русская весна», документ поддержали все участвовавшие в заседании 38 депутатов. Теперь свою подпись под нормативно-правовым актом должен поставить глава ЛНР Леонид Пасечник.

В конце ноября расширили границу на всю территорию Донецкой области в соседней ДНР.

Ранее в среду сообщалось, что в киевском штабе проинформировали об уничтожении ополченцами Донбасса военнослужащего, выполнявшего боевые задачи в составе 28-й бригады Вооруженных сил Украины.

 

ДЦ

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Политика

На Украине перекрыли границу в знак протеста

На Украине перекрыли границу в знак протеста

Фермеры перекрыли один из пунктов пропуска на границе Украины. Они протестуют против продажи земли. Об этом сообщила глава ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар. Тем временем в Киеве продолжаются массовые акции у стен Верховной Рады.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от средней зарплаты по региону.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер…

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