Парламент ЛНР расширил границы непризнанной республики на всю Луганскую область

В самопровозглашенной ЛНР приняли решение расширить границы республики на всю Луганскую область. За соответствующий законопроект сегодня проголосовали депутаты парламента непризнанного государства.
Как пишет «Русская весна», документ поддержали все участвовавшие в заседании 38 депутатов. Теперь свою подпись под нормативно-правовым актом должен поставить глава ЛНР Леонид Пасечник.
В конце ноября расширили границу на всю территорию Донецкой области в соседней ДНР.
Ранее в среду сообщалось, что в киевском штабе проинформировали об уничтожении ополченцами Донбасса военнослужащего, выполнявшего боевые задачи в составе 28-й бригады Вооруженных сил Украины.