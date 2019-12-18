Учащимся балетной школы педагоги посоветовали начать курить

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18 декабря 2019, 16:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В балетной школе Венской государственной оперы детям советовали начать курить, чтобы не набирать вес. Отмечается, что педагоги издевались над учениками и подвергали их чрезмерным нагрузкам.

При обращении к детям многие учителя использовали не имя и фамилию, а имя и размер одежды, рассказали представители специальной комиссии, которая занимается расследованием нарушений в учебном заведении. «Очевидно, что дети и подростки недостаточно защищены от дискриминации, пренебрежения и негативных последствий для здоровья», - отметили члены комиссии. В Венской опере заверили, что количество выступлений детей уже сокращено.