Украинский генерал раскрыл предпосылки возможного Майдана против Зеленского

Бывший руководитель следственного управления Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Вовк перечислил предпосылки возможного Майдана против президента страны Владимира Зеленского. Об этом говорится в заметке, появившейся в русскоязычном интернет-сегменте.
По мнению Вовка, которого процитировал ресурс «ПолитНавигатор», к новому Майдану способны привести попытки принять законы о формировании в бывшей советской республике рынка земли и об особом статусе Донбасса.
Ранее в среду сообщалось, что проживающий в ДНР российский журналист Андрей Бабицкий назвал вероятный предвестник будущего распада украинского государства.