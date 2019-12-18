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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Украинский генерал раскрыл предпосылки возможного Майдана против Зеленского

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский генерал раскрыл предпосылки возможного Майдана против Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, Edijs Palens / globallookpress.com

Бывший руководитель следственного управления Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Вовк перечислил предпосылки возможного Майдана против президента страны Владимира Зеленского. Об этом говорится в заметке, появившейся в русскоязычном интернет-сегменте.

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Журналист из ДНР назвал вероятный предвестник будущего распада Украины на части

По мнению Вовка, которого процитировал ресурс «ПолитНавигатор», к новому Майдану способны привести попытки принять законы о формировании в бывшей советской республике рынка земли и об особом статусе Донбасса.

Ранее в среду сообщалось, что проживающий в ДНР российский журналист Андрей Бабицкий назвал вероятный предвестник будущего распада украинского государства.

 

ДЦ

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