Киев сообщил об уничтожении ополченцами Донбасса бойца «рыцарской» бригады ВСУ

В зоне боевых действий в Донбассе погиб военный из 28-й бригады имени рыцарей Зимнего похода Вооруженных сил Украины. Соответствующее сообщение распространил штаб операции Киева в регионе.
В информации говорится, что вечером в минувший вторник во время обстрела со стороны ополченцев несовместимые с жизнью ранения получил старший солдат «рыцарской» бригады Василий Лисицын. Ему было 28 лет.
Ранее в среду сообщалось, что на страницах отечественных СМИ появился материал, в котором назван лучший вариант заморозки вооруженного противостояния между Народной милицией самопровозглашенных республик Донбасса и подконтрольными Киеву силовиками.