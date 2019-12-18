Киев сообщил об уничтожении ополченцами Донбасса бойца «рыцарской» бригады ВСУ

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18 декабря 2019, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченец ДНР, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В зоне боевых действий в Донбассе погиб военный из 28-й бригады имени рыцарей Зимнего похода Вооруженных сил Украины. Соответствующее сообщение распространил штаб операции Киева в регионе.

В информации говорится, что вечером в минувший вторник во время обстрела со стороны ополченцев несовместимые с жизнью ранения получил старший солдат «рыцарской» бригады Василий Лисицын. Ему было 28 лет.

Ранее в среду сообщалось, что на страницах отечественных СМИ появился материал, в котором назван лучший вариант заморозки вооруженного противостояния между Народной милицией самопровозглашенных республик Донбасса и подконтрольными Киеву силовиками.