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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Киев сообщил об уничтожении ополченцами Донбасса бойца «рыцарской» бригады ВСУ

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Киев сообщил об уничтожении ополченцами Донбасса бойца «рыцарской» бригады ВСУ
Ополченец ДНР, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В зоне боевых действий в Донбассе погиб военный из 28-й бригады имени рыцарей Зимнего похода Вооруженных сил Украины. Соответствующее сообщение распространил штаб операции Киева в регионе.

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Лучший вариант заморозки конфликта Киева и республик Донбасса озвучил эксперт

В информации говорится, что вечером в минувший вторник во время обстрела со стороны ополченцев несовместимые с жизнью ранения получил старший солдат «рыцарской» бригады Василий Лисицын. Ему было 28 лет.

Ранее в среду сообщалось, что на страницах отечественных СМИ появился материал, в котором назван лучший вариант заморозки вооруженного противостояния между Народной милицией самопровозглашенных республик Донбасса и подконтрольными Киеву силовиками.

 

ДЦ

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