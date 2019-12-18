Поклонники подозревают, что герцогиня Кейт поссорилась с принцем Уильямом

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18 декабря 2019, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

герцогиня Кэтрин, I-Images / Pool

Поклонники британской королевской семьи подозревают, что герцогиня Кейт поссорилась с принцем Уильямом. На такие мысли фанатов навело поведение женщины на кулинарному шоу Royal Merry Berry.

Странная сцена разыгралась, когда Кейт и Уильям беседовали с другими гостями шоу. В какой-то момент принц положил на плечо супруги руку, но та, даже не посмотрев на возлюбленного, сбросила руку и слегка отстранилась.

Многие поклонники испугались, что герцог и герцогиня Кембриджские поругались. Другие напомнили, что, согласно протоколу, членам королевской семьи не следует демонстрировать проявления чувств и нежности друг к другу на людях. Кэтрин славится тем, что почти никогда не нарушает это правило.