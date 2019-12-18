СМИ: принц Гарри и герцогиня Меган едва не погибли в авиакатастрофе

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18 декабря 2019, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

принц Гарри и герцогиня Меган, Dave Warren/ZUMAPRESS.com

СМИ сообщают, что британский принц Гарри и его супруга Меган едва не погибли в авиакатастрофе. Согласно последней информации, трагедия чуть не произошла минувшим летом во время поездки четы во Францию.

24 августа герцог и герцогиня Сассекские вылетели на самолете из Ниццы в Лутон. Примерно в 14 милях от аэропорта их воздушное судно едва не столкнулось с беспилотником – дрон пролетел в 10 футах от борта. Эксперты отмечают, что если бы столкновение произошло, все пассажиры самолета могли погибнуть.

Известно, что полиция Бедфордшира после данного инцидента завела дело, однако найти владельца беспилотника к настоящему моменту не удалось.