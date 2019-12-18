Журналист из ДНР назвал вероятный предвестник будущего распада Украины на части

Закон о децентрализации Украины, который планируют принять киевские власти, может стать предвестником распада бывшей советской республики на части. Такую точку зрения высказал Андрей Бабицкий, проживающий в Донецке российский журналист.
По мнению Бабицкого, вопреки названию, документ на самом деле укрепляет «президентскую вертикаль». Украина могла бы существовать как федеративное государство, централизация ни к чему хорошему не приведет, полагает журналист.
Ранее в среду сообщалось, что на страницах СМИ назвали лучший вариант заморозки вооруженного конфликта на территории Донбасса, который продолжается с весны 2014 года.