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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Журналист из ДНР назвал вероятный предвестник будущего распада Украины на части

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Журналист из ДНР назвал вероятный предвестник будущего распада Украины на части
Люди с украинскими флагами на акции в Киеве, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Закон о децентрализации Украины, который планируют принять киевские власти, может стать предвестником распада бывшей советской республики на части. Такую точку зрения высказал Андрей Бабицкий, проживающий в Донецке российский журналист.

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По мнению Бабицкого, вопреки названию, документ на самом деле укрепляет «президентскую вертикаль». Украина могла бы существовать как федеративное государство, централизация ни к чему хорошему не приведет, полагает журналист.

Ранее в среду сообщалось, что на страницах СМИ назвали лучший вариант заморозки вооруженного конфликта на территории Донбасса, который продолжается с весны 2014 года.

 

ДЦ

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