В Совете Федерации оценили план Зеленского лишить Севастополь

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18 декабря 2019, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Севастополь, pixabay.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил план президента Украины Владимира Зеленского убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.

Цеков отметил, что Севастополь и его специальный статус на Украине должны оставить в покое. По словам политика, подобное заявление не окажет воздействия ни на Крым, ни на Севастополь – с тем же успехом можно было бы выбрать любую другую страну и город и принимать по нему решения.

Сенатор напомнил, что Украина не имеет никакого отношения к Севастополю, однако власти страны не могут признать этот факт и двигаться дальше.