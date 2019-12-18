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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Совете Федерации оценили план Зеленского лишить Севастополь "спецстатуса"

, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совете Федерации оценили план Зеленского лишить Севастополь
Севастополь, pixabay.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил план президента Украины Владимира Зеленского убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.

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Цеков отметил, что Севастополь и его специальный статус на Украине должны оставить в покое. По словам политика, подобное заявление не окажет воздействия ни на Крым, ни на Севастополь – с тем же успехом можно было бы выбрать любую другую страну и город и принимать по нему решения.

Сенатор напомнил, что Украина не имеет никакого отношения к Севастополю, однако власти страны не могут признать этот факт и двигаться дальше.

ЕТ

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