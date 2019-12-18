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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Лучший вариант заморозки конфликта Киева и республик Донбасса озвучил эксперт

, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Коммерсантъ»

Лучший вариант заморозки конфликта Киева и республик Донбасса озвучил эксперт
Ополченцы ДНР, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

События в Донбассе в дальнейшем будут развиваться в направлении заморозки конфликта, продолжающегося с весны 2014 года. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах российской прессы.

Возможный предвестник будущего военного удара Украины по ДНР и ЛНР назвали в СМИ

Возможный предвестник будущего военного удара Украины по ДНР и ЛНР назвали в СМИ

Как отмечает обозреватель «Коммерсанта» Максим Юсин, наилучший вариант заморозки конфликта - приднестровский. Молдавия и Приднестровье фактически живут в едином экономическом пространстве, также предусмотрено свободное пересечение границы. Украине и Донбассу пока остается только мечтать о такой ситуации, пишет эксперт.

Ранее в среду сообщалось, что в СМИ назвали возможный предвестник будущего военного удара Киева по самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

 

ДЦ

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События в Донбассе в дальнейшем будут развиваться в направлении заморозки конфликта, продолжающегося с весны 2014 года. Такой прогноз содержится в материале, появившемся на страницах российской прессы.

События в Донбассе в дальнейшем будут развиваться в направлении заморозки конфликта, продолжающегося с весны 2014 года…

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