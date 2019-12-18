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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Совфеде прокомментировали информацию СМИ о беспомощности США перед "СП-2"

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совфеде прокомментировали информацию СМИ о беспомощности США перед
Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов оценил информацию СМИ о беспомощности США перед "Северным потоком – 2".

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Климов подчеркнул, что все происходящее в настоящий момент является психологическим давлением. Политик призвал рассматривать многие вещи в контексте внутренней политики Соединенных Штатов. По его мнению, Вашингтону не столько важно, что произойдет с "Северным потоком – 2" или с Европой, сколько то, как образ американской власти будет выглядеть для общества и избирателей.

Андрей Климов убежден, что внутренний дискурс США преобладает сейчас над внешними проблемами.

ЕТ

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