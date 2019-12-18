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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Япония требует, чтобы Россия вернула стране пять судов, задержанных ранее

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Япония требует, чтобы Россия вернула стране пять судов, задержанных ранее
морской бинокль, pixabay.com

Япония в среду, 18 декабря, потребовала у России возвращения пяти задержанных судов с рыбаками. По словам японских дипломатов, ранее восемь кораблей вылавливали крабов неподалеку от архипелага Хабомаи.

Российские пограничники после изучения бортовых журналов пяти судов заподозрили неладное – якобы время вылова не соответствовало количеству добычи. 

К настоящему моменту, по просьбе японской стороны, плавсредства были направлены в Южно-Курильск. В Японии подчеркнули, что с точки зрения позиции страны по четырем северным островам шаги российской стороны являются неприемлемым. С гуманитарной точки зрения Токио требует скорейшего возвращения судов в порт.

ЕТ

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