Япония требует, чтобы Россия вернула стране пять судов, задержанных ранее

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18 декабря 2019, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

морской бинокль, pixabay.com

Япония в среду, 18 декабря, потребовала у России возвращения пяти задержанных судов с рыбаками. По словам японских дипломатов, ранее восемь кораблей вылавливали крабов неподалеку от архипелага Хабомаи.

Российские пограничники после изучения бортовых журналов пяти судов заподозрили неладное – якобы время вылова не соответствовало количеству добычи.

К настоящему моменту, по просьбе японской стороны, плавсредства были направлены в Южно-Курильск. В Японии подчеркнули, что с точки зрения позиции страны по четырем северным островам шаги российской стороны являются неприемлемым. С гуманитарной точки зрения Токио требует скорейшего возвращения судов в порт.