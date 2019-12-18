Япония требует, чтобы Россия вернула стране пять судов, задержанных ранее

Япония в среду, 18 декабря, потребовала у России возвращения пяти задержанных судов с рыбаками. По словам японских дипломатов, ранее восемь кораблей вылавливали крабов неподалеку от архипелага Хабомаи.
Российские пограничники после изучения бортовых журналов пяти судов заподозрили неладное – якобы время вылова не соответствовало количеству добычи.
К настоящему моменту, по просьбе японской стороны, плавсредства были направлены в Южно-Курильск. В Японии подчеркнули, что с точки зрения позиции страны по четырем северным островам шаги российской стороны являются неприемлемым. С гуманитарной точки зрения Токио требует скорейшего возвращения судов в порт.