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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Возможный предвестник будущего военного удара Украины по ДНР и ЛНР назвали в СМИ

, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Возможный предвестник будущего военного удара Украины по ДНР и ЛНР назвали в СМИ
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Планы киевских властей принять закон о децентрализации, в котором не упоминается Донбасс, могут предвещать военный удар Украины по ДНР и ЛНР. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

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Как пишет издание «Русская весна», также вероятными признаками будущего обострения ситуации на востоке Украины являются заявления руководства самопровозглашенных республик о приверженности курсу на интеграцию с РФ и проведение в Москве съезда Союза добровольцев Донбасса.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Олег Царев, бывший председатель парламента Новороссии, назвал единственный способ остановить боевые действия между ополченцами и киевскими силовиками.

 

ДЦ

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