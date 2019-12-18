Возможный предвестник будущего военного удара Украины по ДНР и ЛНР назвали в СМИ

//В мире 13+

18 декабря 2019, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Планы киевских властей принять закон о децентрализации, в котором не упоминается Донбасс, могут предвещать военный удар Украины по ДНР и ЛНР. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», также вероятными признаками будущего обострения ситуации на востоке Украины являются заявления руководства самопровозглашенных республик о приверженности курсу на интеграцию с РФ и проведение в Москве съезда Союза добровольцев Донбасса.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Олег Царев, бывший председатель парламента Новороссии, назвал единственный способ остановить боевые действия между ополченцами и киевскими силовиками.