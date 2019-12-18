Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Мощное землетрясение произошло в Новой Зеландии

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Мощное землетрясение произошло в Новой Зеландии
Новая Зеландия, pixabay.com

В ночь на среду, 18 декабря, у побережья новозеландского острова Рауль было зафиксировано мощное землетрясение. Согласно последним данным, магнитуда подземных толчков составила 5,9 балла.

Сотрудники Геологической службы США сообщили, что эпицентр землетрясения, зафиксированного в 01.56 по времени UTC (04.56 по Москве), находился примерно в 80 километрах к юго-западу от острова. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Информации о возможных разрушениях, жертвах или пострадавших к настоящему моменту не поступало.

ЕТ

//картина дня

События в Донбассе в дальнейшем будут развиваться в направлении заморозки конфликта, продолжающегося с весны 2014 года. Такой прогноз содержится в материале, появившемся на страницах российской прессы.

События в Донбассе в дальнейшем будут развиваться в направлении заморозки конфликта, продолжающегося с весны 2014 года…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Появляются подробности о многодетной семье из деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области. В отношении многодетного отца, 46-летнего главы семейства…