Мощное землетрясение произошло в Новой Зеландии

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18 декабря 2019, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Новая Зеландия, pixabay.com

В ночь на среду, 18 декабря, у побережья новозеландского острова Рауль было зафиксировано мощное землетрясение. Согласно последним данным, магнитуда подземных толчков составила 5,9 балла.

Сотрудники Геологической службы США сообщили, что эпицентр землетрясения, зафиксированного в 01.56 по времени UTC (04.56 по Москве), находился примерно в 80 километрах к юго-западу от острова. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Информации о возможных разрушениях, жертвах или пострадавших к настоящему моменту не поступало.