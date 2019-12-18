Власти США признали, что борьба с

Утром в среду, 18 декабря, в СМИ появилась информация о том, что власти Соединенных Штатов Америки признали, что борьба со строительством российского газопровода "Северный поток – 2" бесполезна.
Соответствующие данные ранее предоставили анонимные источники в американском правительстве, которые уточнили, что длительное противодействие усилиям российской стороны не увенчалось успехом. Более того, за газопровод выступила Германия.
Руководство США отмечает, что в настоящий момент практически не осталось рычагов воздействия на строительство "Северного потока – 2". Вашингтон, однако, рассчитывает на введение новых антироссийских санкций, которые позволят помешать осуществлению других проектов РФ на территории Европы.