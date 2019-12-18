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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Власти США признали, что борьба с "Северным потоком – 2" бесполезна

, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Власти США признали, что борьба с
флаг США, pixabay.com

Утром в среду, 18 декабря, в СМИ появилась информация о том, что власти Соединенных Штатов Америки признали, что борьба со строительством российского газопровода "Северный поток – 2" бесполезна. 

Соответствующие данные ранее предоставили анонимные источники в американском правительстве, которые уточнили, что длительное противодействие усилиям российской стороны не увенчалось успехом. Более того, за газопровод выступила Германия.

Руководство США отмечает, что в настоящий момент практически не осталось рычагов воздействия на строительство "Северного потока – 2". Вашингтон, однако, рассчитывает на введение новых антироссийских санкций, которые позволят помешать осуществлению других проектов РФ на территории Европы.

ЕТ

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