Власти США признали, что борьба с

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18 декабря 2019, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

флаг США, pixabay.com

Утром в среду, 18 декабря, в СМИ появилась информация о том, что власти Соединенных Штатов Америки признали, что борьба со строительством российского газопровода "Северный поток – 2" бесполезна.

Соответствующие данные ранее предоставили анонимные источники в американском правительстве, которые уточнили, что длительное противодействие усилиям российской стороны не увенчалось успехом. Более того, за газопровод выступила Германия.

Руководство США отмечает, что в настоящий момент практически не осталось рычагов воздействия на строительство "Северного потока – 2". Вашингтон, однако, рассчитывает на введение новых антироссийских санкций, которые позволят помешать осуществлению других проектов РФ на территории Европы.