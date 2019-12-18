В Крыму оценили намерение Зеленского лишить Севастополь

Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев в свою очередь отметил, что украинские власти имеют полное право выдвигать различные инициативы, однако для полуострова и его жителей, которые являются гражданами России, они не имеют значения.

Напомним, после возвращения Крыма в состав России Севастополь получил статус города федерального значения. Власти Украины, однако, все еще считают считают Крым и Севастополь своей территорией, которая является "временно оккупированной".