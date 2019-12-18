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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Крыму оценили намерение Зеленского лишить Севастополь "специального статуса"

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Крыму оценили намерение Зеленского лишить Севастополь
Севастополь, pixabay.com

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в среду оценил намерение президента Украины Владимира Зеленского лишить Севастополь "специального статуса".

Гемпель отметил, что упоминание Крыма и Севастополя необходимо полностью исключить из конституции Украины – документа, который "не отвечает современным реалиям" и "устарел на шесть лет".
 
Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев в свою очередь отметил, что украинские власти имеют полное право выдвигать различные инициативы, однако для полуострова и его жителей, которые являются гражданами России, они не имеют значения.
 
Напомним, после возвращения Крыма в состав России Севастополь получил статус города федерального значения. Власти Украины, однако, все еще считают считают Крым и Севастополь своей территорией, которая является "временно оккупированной". 
 
ЕТ

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