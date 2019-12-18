Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в среду оценил намерение президента Украины Владимира Зеленского лишить Севастополь "специального статуса".Гемпель отметил, что упоминание Крыма и Севастополя необходимо полностью исключить из конституции Украины – документа, который "не отвечает современным реалиям" и "устарел на шесть лет".
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В Крыму оценили намерение Зеленского лишить Севастополь "специального статуса"
18 декабря 2019, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"