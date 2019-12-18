Мормонская церковь в США накопила на пожертвованиях 100 млрд долларов

Мормонская церковь в США накопила на пожертвованиях 100 миллиардов долларов. С соответствующим заявлением в Налоговую службу Соединенных Штатов обратился экс-сотрудник инвестиционного отдела церкви.
По словам американца, деньги регулярно собирались на "благотворительные работы", однако потрачены на эти цели так и не были.
Интересно, что мормоны еще в далеком 1959 году договорились с американскими властями, что они не будут отчитываться о финансах перед государством. Информация о сборе подобной суммы церковью в настоящий момент проверяется специалистами.