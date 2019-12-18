Мормонская церковь в США накопила на пожертвованиях 100 млрд долларов

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18 декабря 2019, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

доллары,pixabay.com

Мормонская церковь в США накопила на пожертвованиях 100 миллиардов долларов. С соответствующим заявлением в Налоговую службу Соединенных Штатов обратился экс-сотрудник инвестиционного отдела церкви.

По словам американца, деньги регулярно собирались на "благотворительные работы", однако потрачены на эти цели так и не были.

Интересно, что мормоны еще в далеком 1959 году договорились с американскими властями, что они не будут отчитываться о финансах перед государством. Информация о сборе подобной суммы церковью в настоящий момент проверяется специалистами.