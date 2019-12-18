ВС США и Канады рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком

ВС Соединенных Штатов Америки и Канады во вторник, 17 декабря, подтвердили, что следят за российским кораблем-разведчиком "Виктор Леонов", который в настоящий момент находится у побережья США.

Подчеркивается, что Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование США (USNORTHCOM) внимательно отслеживают в своей зоне ответственности разные суда, в частности, иностранные военные корабли, такие как российский "Виктор Леонов". В ВС отметили, что знают о военно-морской деятельности России, среди пунктов которой размещение разведывательных кораблей в регионе.