Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

ВС США и Канады рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком

, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ВС США и Канады рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком
корабль "Виктор Леонов", mil.ru
ВС Соединенных Штатов Америки и Канады во вторник, 17 декабря, подтвердили, что следят за российским кораблем-разведчиком "Виктор Леонов", который в настоящий момент находится у побережья США.
 
Подчеркивается, что Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование США (USNORTHCOM) внимательно отслеживают в своей зоне ответственности разные суда, в частности, иностранные военные корабли, такие как российский "Виктор Леонов". В ВС отметили, что знают о военно-морской деятельности России, среди пунктов которой размещение разведывательных кораблей в регионе.
 
Сотрудники командования, однако, не стали уточнять, какие именно меры ими принимаются. 
ЕТ

//картина дня

События в Донбассе в дальнейшем будут развиваться в направлении заморозки конфликта, продолжающегося с весны 2014 года. Такой прогноз содержится в материале, появившемся на страницах российской прессы.

События в Донбассе в дальнейшем будут развиваться в направлении заморозки конфликта, продолжающегося с весны 2014 года…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Появляются подробности о многодетной семье из деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области. В отношении многодетного отца, 46-летнего главы семейства…