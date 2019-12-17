Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Захарова ждет реакции европейских дипломатов на протесты в Киеве

, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова ждет реакции европейских дипломатов на протесты в Киеве
Фото: соцсети

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ждет ответных действий от правозащитников и дипломатов из Европы после известий о разгоне протестующих в украинской столице.

Тимошенко пригрозила Украине голодом из-за нового закона

Тимошенко пригрозила Украине голодом из-за нового закона

«Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят? Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти «соблюдать пропорциональность» при разгоне протестующих?» - поинтересовалась Захарова.

Люди вышли на улицы Киева, чтобы выступить против введения нового земельного закона на Украине. При столкновении с протестующими полицейские применили слезоточивый газ и резиновые дубинки. На данный момент известно минимум о 17 пострадавших.

АБ

//картина дня

В Киеве могут опять начаться массовые беспорядки. У здания Верховной Рады собрались активисты. Они протестуют против продажи земли и изменений трудового законодательства. Ситуация накалена до предела. Очевидцы сообщают о стычках с полицией.

В Киеве могут опять начаться массовые беспорядки. У здания Верховной Рады собрались активисты. Они протестуют против…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Появляются подробности о многодетной семье из деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области. В отношении многодетного отца, 46-летнего главы семейства…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутат Госдумы Михаил Старшинов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке и губернатору Московской области Андрею Воробьёву с просьбой взять под контроль ситуацию семьи…