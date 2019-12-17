Захарова ждет реакции европейских дипломатов на протесты в Киеве

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17 декабря 2019, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ждет ответных действий от правозащитников и дипломатов из Европы после известий о разгоне протестующих в украинской столице.

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«Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят? Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти «соблюдать пропорциональность» при разгоне протестующих?» - поинтересовалась Захарова.

Люди вышли на улицы Киева, чтобы выступить против введения нового земельного закона на Украине. При столкновении с протестующими полицейские применили слезоточивый газ и резиновые дубинки. На данный момент известно минимум о 17 пострадавших.