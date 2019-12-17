Омск: после пожара в канализацию могла попасть опасная кислота

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17 декабря 2019, 21:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabay

Очевидец рассказал об устранении последствий пожара в бывших цехах гальванических и лакокрасочных покрытий омского завода.

16 декабря в офисном помещении завода произошло возгорание. Площадь пожара составила почти 100 кв. м.

Гендиректор находящейся по соседству компании Сергей Ксензов рассказал, что рядом с очагом возгорания находились гальванические ванные.

«Их там было около шести или восьми, и они все расплавились. Вся кислота вылилась. Теперь у нас часть помещений окрасились в зеленый цвет, часть этого вещества осталась в стенах и в потолке», — рассказал гендиректор находящегося неподалеку предприятия Сергей Ксензов.