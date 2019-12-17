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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Как Германия готовится к санкциям США против "Северного потока - 2"

, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]

Как Германия готовится к санкциям США против
gazprom.ru, globallookpress.com

Правительство Германии готовится к американским санкциям в отношении подрядных компаний-участниц проекта газопровода "Северный поток-2".  Сенат США во вторник, 17 декабря, проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, включающий санкции против газопровода "Северный поток-2", - передает радио Sputnik.

Немецкие власти знали, что Штаты могут включить в оборонный бюджет санкции.  По данным внутреннего документа федерального министерства экономики под грифом "только для служебного использования", санкции введут в отношении компаний, которые работают на строительстве трубопровода, сообщает Bild.

Правительство ФРГ предполагает, что санкции затронут прокладку труб в исключительной экономической зоне Дании.
Подписание бюджета Дональдом Трампом ожидается до 20 декабря. После подписания закона, правительство Германии начнет внимательно изучать, какое влияние  санкции окажут на реализацию "Северного потока-2. В Берлине предполагают, что проект получится завершить в течение 30 дней, которые США обозначили как "период свертывания" работ. И санкций удастся избежать.

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