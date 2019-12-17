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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Российский экономист прокомментировал расширение санкций в отношении Украины

, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

Российский экономист прокомментировал расширение санкций в отношении Украины
Zamir Usmanov, globallookpress.com

В расширенный список санкций против Украины включены кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления. В перечень добавлены медицинские трубки из поливинилхлорида, медицинские воздуховоды, спринцовки, грелки и подкладные судна, а также жгуты и медицинские пробки.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня товаров, запрещенных к ввозу в Россию из Украины.

Список ограничений расширен в ответ на продление украинскими властями действия пошлин на ввоз товаров из России.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik сказал, что нововведенные санкции не являются критическими ни для России, ни для Украины, большого ущерба украинской экономике не нанесут.

По его мнению, пока Россия показывает свою готовность к более интенсивному экономическому давлению на Украину в ответ на недружественные действия Киева. Зубец считает, что "возможны гораздо более серьезные варианты экономического давления на Украину, которые принесут более масштабные потери".

ИЧ

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