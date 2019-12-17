Тимошенко пригрозила Украине голодом из-за нового закона

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17 декабря 2019, 20:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уверена, что в случае принятия Киевом законопроекта о продаже земель страну неминуемо ждёт голод, как в африканских странах.

По словам Тимошенко, закон позволит продать украинские земли большим монополиям, которые начнут «засыпать земли химикатами» и «торговать сырьем». По ее словам, подобное положение вещей приведет к голоду. Для сравнения она привела в пример Мадагаскар, который является одним из мировых лидеров по числу голодающего населения.

«Мы, как украинцы, останемся без земли, без продуктов питания и так, как Мадагаскар. Потому что такое государство, как Мадагаскар, пошло по этому пути», - считает Тимошенко.