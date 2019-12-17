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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Будущее республик Донбасса в случае провала «Минска» предсказал киевский эксперт

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Будущее республик Донбасса в случае провала «Минска» предсказал киевский эксперт
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Михаил Погребинский, украинский политический эксперт, предсказал будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае провала минского переговорного процесса. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

Бывший спикер Новороссии указал единственный путь прекращения боев в Донбассе

Бывший спикер Новороссии указал единственный путь прекращения боев в Донбассе

Как отметил Погребинский, принявший участие в одном из ток-шоу Первого канала, если реализация минских соглашений зайдет в окончательный тупик, республики могут повторить судьбу Северного Кипра. Данный вариант предполагает обретение квазиофициального статуса, заявил политолог.

Ранее сегодня сообщалось, что Олег Царев, бывший спикер парламента Новороссии, назвал единственный способ прекращения боев на территории Донбасса.

 

ДЦ

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