Лавров рассказал, что ставит под угрозу права человека

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17 декабря 2019, 16:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москвоский комсомолец

Фото: соцсети

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о главных угрозах правам человека. По его словам, одной из основных проблем в сфере защиты прав человека является защита нацменьшинств.

Лавров отметил, что зачастую острым является вопрос защиты национальных меньшинств от неонацистских и радикальных настроений. Также российский министр подчеркнул, что на территории Евразии в достаточном объёме присутствуют проблемы, связанные с защитой прав человека. Причинами для этого становятся религиозная, этническая или расовая нетерпимость, а также торговля людьми.