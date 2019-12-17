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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Лавров рассказал, что ставит под угрозу права человека

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москвоский комсомолец

Лавров рассказал, что ставит под угрозу права человека
Фото: соцсети

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о главных угрозах правам человека. По его словам, одной из основных проблем в сфере защиты прав человека является защита нацменьшинств.

Лавров отметил, что зачастую острым является вопрос защиты национальных меньшинств от неонацистских и радикальных настроений. Также российский министр подчеркнул, что на территории Евразии в достаточном объёме присутствуют проблемы, связанные с защитой прав человека. Причинами для этого становятся религиозная, этническая или расовая нетерпимость, а также торговля людьми.

АБ

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