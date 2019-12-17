Лукашенко предложил сажать за палки-галки

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17 декабря 2019, 14:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ] Источник: официальное представительство президента Белоруссии

Александр Лукашенко на фото пресс-службы

Президент Белоруссии возмутился формалистикой чиновников. Они руководствуются «палочно-галочной» системой. Подробности сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.

По словам Лукашенко, «палочно-галочная» система повсюду. На нее ориентируются и в милиции, и в таможне, и в налоговой, и пожарные и многие другие.

«Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех–пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет — останутся без премии», — возмутился белорусский лидер: «Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня».

Присутствовавшие на совещании «по вопросам применения мер административной ответственности» ежились под прессом мудрого всевидящего ока Александра Григорьевича. Он в Белоруссии самый главный оппозиционер. Никогда не боится резать правду-матку.

Участники совещания по итогам что-то записали. По его окончании, они наверняка что-то выполнят.