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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Отец Зеленского поставил своему сыну "четыре с минусом"

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Отец Зеленского поставил своему сыну
президент Украины Владимир Зеленский, Zygimantas gedvila via www.imago/www.imago-images.de
Отец украинского лидера Владимира Зеленского прокомментировал разочарование некоторых украинцев в результатах его правления. Александр Зеленский заявил, что его сыну "надо поставить четыре с минусом".
 
Журналисты поинтересовались у Зеленского-старшего, зачем его сын пообещал учителям заработные платы по 4 тысячи долларов и отметили, что теперь рейтинг политика падает, так как люди разочаровываются.
 
"Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом", – подчеркнул Александр Зеленский и добавил, что разочарование от правления нового президента Украины возникло только "у тупых". По мнению мужчины, умные граждане понимают, что Владимир Зеленский является честным человеком, выполняющим свои обещания, но прошло еще слишком мало времени для получения результатов.
ЕТ

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