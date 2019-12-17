Отец Зеленского поставил своему сыну

Отец украинского лидера Владимира Зеленского прокомментировал разочарование некоторых украинцев в результатах его правления. Александр Зеленский заявил, что его сыну "надо поставить четыре с минусом".

Журналисты поинтересовались у Зеленского-старшего, зачем его сын пообещал учителям заработные платы по 4 тысячи долларов и отметили, что теперь рейтинг политика падает, так как люди разочаровываются.