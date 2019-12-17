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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Британия: на свалке нашли кучу денег и отдали их нуждающимся

, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

Британия: на свалке нашли кучу денег и отдали их нуждающимся
фото: pixabay

В графстве Суффлок в Британии владельцы склада металлолома нашли в ржавом сейфе пачки купюр и мешки с монетами на общую сумму 20 тыс. фунтов или около 24 тыс. евро.

Сейф с деньгами был доставлен в полицию, однако владелец не объявился, поэтому по решению суда владельцами объявили лиц, нашедших сейф. Однако последние решили, что деньги следует направить нуждающимся и передать двум местным хосписам.

Эта история возвращает многим веру в людей, поступок англичан уж очень благороден, впрочем, благородство у подданных Британии в крови.

СЕ

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