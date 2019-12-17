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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Бывший спикер Новороссии указал единственный путь прекращения боев в Донбассе

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Бывший спикер Новороссии указал единственный путь прекращения боев в Донбассе
Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Боевые действия в Донбассе может остановить только полный развод противоборствующих сил. С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил Олег Царев, бывший председатель парламента Новороссии.

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Помощник Путина раскрыл будущее ДНР и ЛНР на закрытой встрече с ополченцами

По мнению Царева, ставшего собеседником НСН, выстрелы в зоне конфликта прекратятся, когда ополченцы и военнослужащие Вооруженных сил Украины перестанут наблюдать друг друга через прицелы. «Команда сверху» о перемирии остановить войну без разведения сторон не сможет, отметил экс-спикер.

Ранее сегодня сообщалось, что Владислав Сурков, помощник президента РФ, раскрыл будущее республик Донбасса на встрече с добровольцами.

 

ДЦ

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