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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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В Кремле оценили ситуацию с приглашением Зеленским журналистов из России

, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле оценили ситуацию с приглашением Зеленским журналистов из России
Кремль, pixabay.com
В Кремле прокомментировали приглашение украинским лидером Владимиром Зеленским прессы из России. В Москве надеются, что ситуация с невозможностью работы российских журналистов на Украине изменится.
 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что действующая практика в отношении российских СМИ на украинской территории не соответствует международным стандартам, а также базовым нормам ОБСЕ. Более того журналисты из РФ лишены возможности на постоянной или временной основе работать на Украине.
 
В Кремле рассчитывают, что постепенно в данной сфере произойдут изменения к лучшему.
ЕТ

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