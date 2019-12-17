В Кремле оценили ситуацию с приглашением Зеленским журналистов из России

В Кремле прокомментировали приглашение украинским лидером Владимиром Зеленским прессы из России. В Москве надеются, что ситуация с невозможностью работы российских журналистов на Украине изменится.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что действующая практика в отношении российских СМИ на украинской территории не соответствует международным стандартам, а также базовым нормам ОБСЕ. Более того журналисты из РФ лишены возможности на постоянной или временной основе работать на Украине.

В Кремле рассчитывают, что постепенно в данной сфере произойдут изменения к лучшему.