Сенатор Косачев сообщил, что США не выдают ему визу уже второй раз

//В мире 13+

17 декабря 2019, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев во вторник, 17 декабря, заявил, что власти Соединенных Штатов Америки уже второй раз не выдают ему визу.

Косачев подчеркнул, что из-за невыдачи визы он, вероятнее всего, не сможет выступить завтра на Генассамблее Организации Объединенных Наций.

Напомним, в начале декабря российский сенатор Олег Морозов сделал резонансное заявление. По словам политика, Соединенные Штаты Америки объявили России "беспрецедентную по враждебности" визовую войну.