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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Сенатор Косачев сообщил, что США не выдают ему визу уже второй раз

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Сенатор Косачев сообщил, что США не выдают ему визу уже второй раз
сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев во вторник, 17 декабря, заявил, что власти Соединенных Штатов Америки уже второй раз не выдают ему визу.

Косачев подчеркнул, что из-за невыдачи визы он, вероятнее всего, не сможет выступить завтра на Генассамблее Организации Объединенных Наций.

Напомним, в начале декабря российский сенатор Олег Морозов сделал резонансное заявление. По словам политика, Соединенные Штаты Америки объявили России "беспрецедентную по враждебности" визовую войну.

 

 

ЕТ

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