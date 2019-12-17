Единственный способ спасти Украину от развала на части назвал аналитик из России

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17 декабря 2019, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Украины в центре Киева, Jaap Arriens / globallookpress.com

Единственным способом спасти Украину от развала является ее преобразование в конфедерацию. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, озвучил Сергей Кургинян, отечественный политолог.

По словам аналитика, принявшего участие в одной из программ канала «Россия-1», предотвратить дезинтеграцию соседнего государства можно только путем предоставления Донецку и Луганску широкой автономии, предполагающей контроль границы с их стороны от лица Украинской Конфедерации. В противном случае бывшую советскую республику ждет распад, предсказал Кургинян.

Ранее во вторник сообщалось, что Владислав Сурков, помощник президента России, раскрыл будущее непризнанных ДНР и ЛНР.