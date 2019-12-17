Все новости >>

Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Единственный способ спасти Украину от развала на части назвал аналитик из России

, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Единственный способ спасти Украину от развала на части назвал аналитик из России
Флаг Украины в центре Киева, Jaap Arriens / globallookpress.com

Единственным способом спасти Украину от развала является ее преобразование в конфедерацию. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, озвучил Сергей Кургинян, отечественный политолог.

Помощник Путина раскрыл будущее ДНР и ЛНР на закрытой встрече с ополченцами

Помощник Путина раскрыл будущее ДНР и ЛНР на закрытой встрече с ополченцами

По словам аналитика, принявшего участие в одной из программ канала «Россия-1», предотвратить дезинтеграцию соседнего государства можно только путем предоставления Донецку и Луганску широкой автономии, предполагающей контроль границы с их стороны от лица Украинской Конфедерации. В противном случае бывшую советскую республику ждет распад, предсказал Кургинян.

Ранее во вторник сообщалось, что Владислав Сурков, помощник президента России, раскрыл будущее непризнанных ДНР и ЛНР.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

СМИ: американские чиновники обвинили российский корабль в

СМИ: американские чиновники обвинили российский корабль в "небезопасном" поведении

В США обвинили российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" в "небезопасном" поведении в международных водах у юго-восточного побережья Штатов. Об этом сообщили неназванные американские чиновники.

В Киеве могут опять начаться массовые беспорядки. У здания Верховной Рады собрались активисты. Они протестуют против продажи земли и изменений трудового законодательства. Ситуация накалена до предела. Очевидцы сообщают о стычках с полицией.

В Киеве могут опять начаться массовые беспорядки. У здания Верховной Рады собрались активисты. Они протестуют против…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области мужчину, многодетного отца, в доме которого в деревне Химози Гатчинского района обнаружен арсенал оружия, подозревают в изнасиловании…

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал знаменитого тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Ее хотят отстранить от работы…

//новости ан