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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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В Великобритании приступили к продаже хлеба, изготовленного из сверчков

, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Великобритании приступили к продаже хлеба, изготовленного из сверчков
сверчок, pixabay.com

В британском городе Норидж начали делать хлеб из "сверчковой" муки. Согласно последней информации источников, для приготовления одной буханки такого хлеба требуется примерно 336 насекомых.

Ограниченную партию хлеба назвали Crunchy Cricket ("Хрустящий сверчок"). Пекари в процессе изготовления буханок измельчают сушеных сверчков, смешивают их с мукой и зерном, после чего выпекают в печи.

Одна из сотрудниц пекарни заявила, что подобный хлеб является прекрасным источником белка. Диетолог Адель Уолстенхолм в свою очередь сообщила, что употребление сверчков в пищу не следует считать сенсацией, а лишь "возвращением к корням". Подчеркивается, что ранее люди ели насекомых, чтобы восполнить недостаток белка.

ЕТ

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