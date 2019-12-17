В ДНР рассказали о «бунте» в воюющей против ополченцев бригаде армии Украины

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17 декабря 2019, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В 10-й бригаде Вооруженных сил Украины, выполняющей боевые задачи на территории Донецкой области, произошел «бунт». Об этом на брифинге для журналистов заявил Ринат Айгистов, спикер Народной милиции ДНР.

По словам Айгистова, причиной беспорядков в расположении соединения стало задержание правоохранителями военнослужащих, уличенных в мародерстве. Представители бригады попытались учинить самосуд над ее командиром. Тот вызвал сотрудников военной службы правопорядка, которые подавили «бунт», отметил Ринат Айгистов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский эксперт Сергей Дацюк придумал способ «переиграть» Россию в Донбассе.