Все новости >>

Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

СМИ: американские чиновники обвинили российский корабль в "небезопасном" поведении

, 11:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

СМИ: американские чиновники обвинили российский корабль в
морской бинокль, pixabay.com
В США обвинили российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" в "небезопасном" поведении в международных водах у юго-восточного побережья Штатов. Об этом сообщили неназванные американские чиновники.
 
Один из источников отметил, что в последние дни "Виктор Леонов" находился неподалеку от побережья Южной Каролины и Флориды и якобы действовал небезопасно, поскольку "не использовал ходовые огни во время плохой видимости и не отвечал на вызовы других судов".
 
Более того, корабль якобы участвовал в "прочих беспорядочных маневрах", однако, не уточняется в каких именно.
ЕТ

//картина дня

В мире

СМИ: американские чиновники обвинили российский корабль в

СМИ: американские чиновники обвинили российский корабль в "небезопасном" поведении

В США обвинили российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" в "небезопасном" поведении в международных водах у юго-восточного побережья Штатов. Об этом сообщили неназванные американские чиновники.

В Киеве могут опять начаться массовые беспорядки. У здания Верховной Рады собрались активисты. Они протестуют против продажи земли и изменений трудового законодательства. Ситуация накалена до предела. Очевидцы сообщают о стычках с полицией.

В Киеве могут опять начаться массовые беспорядки. У здания Верховной Рады собрались активисты. Они протестуют против…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области мужчину, многодетного отца, в доме которого в деревне Химози Гатчинского района обнаружен арсенал оружия, подозревают в изнасиловании…

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал знаменитого тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Ее хотят отстранить от работы…

//новости ан