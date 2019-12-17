СМИ: американские чиновники обвинили российский корабль в

В США обвинили российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" в "небезопасном" поведении в международных водах у юго-восточного побережья Штатов. Об этом сообщили неназванные американские чиновники.

Один из источников отметил, что в последние дни "Виктор Леонов" находился неподалеку от побережья Южной Каролины и Флориды и якобы действовал небезопасно, поскольку "не использовал ходовые огни во время плохой видимости и не отвечал на вызовы других судов".

Более того, корабль якобы участвовал в "прочих беспорядочных маневрах", однако, не уточняется в каких именно.