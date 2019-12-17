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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Бывший президент Пакистана приговорен к смертной казни

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Бывший президент Пакистана приговорен к смертной казни
бывший президент Пакистана Первез Мушарраф, Partha Sarkar/Xinhua
Утром во вторник, 17 декабря, стало известно, что бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни. Согласно последней информации, политик обвиняется в государственной измене.
 
Первез Мушарраф пришел к власти в Пакистане в 1999 году в ходе государственного переворота. 20 июня 2001 он стал президентом страны, сменив на данном посту Рафика Тарара. Политик при этом сохранил за собой посты главы исполнительной власти и пакистанских вооруженных сил.
 
18 августа 2008 года Мушарраф добровольно покинул пост в связи с угрозой проведения процедуры импичмента.
ЕТ

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