Бывший президент Пакистана приговорен к смертной казни

Утром во вторник, 17 декабря, стало известно, что бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни. Согласно последней информации, политик обвиняется в государственной измене.

Первез Мушарраф пришел к власти в Пакистане в 1999 году в ходе государственного переворота. 20 июня 2001 он стал президентом страны, сменив на данном посту Рафика Тарара. Политик при этом сохранил за собой посты главы исполнительной власти и пакистанских вооруженных сил.