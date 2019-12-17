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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Сеул: Ким Чен Ын может объявить о разрыве диалога с США в новогодней речи

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Сеул: Ким Чен Ын может объявить о разрыве диалога с США в новогодней речи
флаг Северной Кореи, pixabay.com

В Сеуле считают, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в рамках своей традиционной новогодней речи может объявить о разрыве переговоров с Соединенными Штатами Америки по ракетно-ядерной проблеме.

Представитель южнокорейского министерства объединения в ходе брифинга уточнил, что о приостановке диалога может быть объявлено во время новогодней речи главы КНДР, если до конца 2019 года не произойдет никаких прорывов в переговорах по ракетно-ядерной теме.

Напомним, в конце декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для предложения взаимоприемлемого компромисса на переговорах.

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