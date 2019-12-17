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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

В Шотландии ищут человека, который будет готов прожить неделю в замке

, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lonely planet

В Шотландии ищут человека, который будет готов прожить неделю в замке
замок в Шотландии, pixabay.com
В Шотландии ищут человека, который будет готов прожить неделю в шотландском замке. Согласно последней информации, соискателю предлагают зарплату в размере 5 тыс. долларов и услуги личного дворецкого.
 
Более того, кандидату обещают пятиразовое питание, частные уроки от шеф-повара, который специализируется на кофе, различные расслабляющие спа-процедуры, а также неограниченное количество бодрящего напитка.
 
Более того, победителю конкурса позволят взять собой в замок близкого человека. Уточняется, что сотрудника ищет кофейная компания. Пользователи сети интересуются, есть ли в столь "райском" предложении какие-либо "подводные камни".
ЕТ

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