В Шотландии ищут человека, который будет готов прожить неделю в замке

В Шотландии ищут человека, который будет готов прожить неделю в шотландском замке. Согласно последней информации, соискателю предлагают зарплату в размере 5 тыс. долларов и услуги личного дворецкого.

Более того, кандидату обещают пятиразовое питание, частные уроки от шеф-повара, который специализируется на кофе, различные расслабляющие спа-процедуры, а также неограниченное количество бодрящего напитка.

Более того, победителю конкурса позволят взять собой в замок близкого человека. Уточняется, что сотрудника ищет кофейная компания. Пользователи сети интересуются, есть ли в столь "райском" предложении какие-либо "подводные камни".