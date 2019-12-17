Глава NASA сообщил, когда США

В NASA во вторник, 17 декабря, рассказали, когда США "вернутся" на Луну. Соответствующую информацию предоставил ранее сегодня в соцсети руководитель американского ведомства Джим Брайденстайн.
Согласно последним данным, США вернутся на Луну к 2024 году, если Конгресс примет законопроект о расходах. Брайденстайн заявил, что в NASA благодарны за поддержку партий и намерены активно работать с Конгрессом, чтобы в ближайшие четыре года обеспечить высадки на спутник Земли.
Напомним, в мае 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил о выделении дополнительных бюджетных средств на лунную и марсианскую программы.