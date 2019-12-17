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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Глава NASA сообщил, когда США "вернутся" на Луну

, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Глава NASA сообщил, когда США
Земля и Луна, pixabay.com

В NASA во вторник, 17 декабря, рассказали, когда США "вернутся" на Луну. Соответствующую информацию предоставил ранее сегодня в соцсети руководитель американского ведомства Джим Брайденстайн.

Согласно последним данным, США вернутся на Луну к 2024 году, если Конгресс примет законопроект о расходах. Брайденстайн заявил, что в NASA благодарны за поддержку партий и намерены активно работать с Конгрессом, чтобы в ближайшие четыре года обеспечить высадки на спутник Земли.

Напомним, в мае 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил о выделении дополнительных бюджетных средств на лунную и марсианскую программы.

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