Глава NASA сообщил, когда США

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17 декабря 2019, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Земля и Луна, pixabay.com

В NASA во вторник, 17 декабря, рассказали, когда США "вернутся" на Луну. Соответствующую информацию предоставил ранее сегодня в соцсети руководитель американского ведомства Джим Брайденстайн.

Согласно последним данным, США вернутся на Луну к 2024 году, если Конгресс примет законопроект о расходах. Брайденстайн заявил, что в NASA благодарны за поддержку партий и намерены активно работать с Конгрессом, чтобы в ближайшие четыре года обеспечить высадки на спутник Земли.

Напомним, в мае 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил о выделении дополнительных бюджетных средств на лунную и марсианскую программы.