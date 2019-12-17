Старейшая супружеская пара на планете отметила 80-ю годовщину свадьбы

Старейшая супружеская пара в мире недавно отметила 80-ю годовщину своей свадьбы. Речь идет о 106-летнем Джоне и 105-летней Шарлотте Хендерсон, которые проживают в Соединенных Штатах Америки.

В честь праздника Джон прокатил свою возлюбленную на двухместном автомобиле 1920 года выпуска, а также преподнес ей букет цветов, повторив ключевые события их первого свидания. День годовщины муж и жена провели с близкими за просмотром семейных фотографий.

Отмечается, что будущие супруги познакомились в Университете Техаса в 1934 году, а через пять лет поженились. Хендерсоны включены в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая в мире супружеская пара. Джон и Шарлотта убеждены, что секрет долголетия и крепкого брака – любовь и размеренная жизнь.