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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Старейшая супружеская пара на планете отметила 80-ю годовщину свадьбы

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Старейшая супружеская пара на планете отметила 80-ю годовщину свадьбы
руки, pixabay.com
Старейшая супружеская пара в мире недавно отметила 80-ю годовщину своей свадьбы. Речь идет о 106-летнем Джоне и 105-летней Шарлотте Хендерсон, которые проживают в Соединенных Штатах Америки.
 
В честь праздника Джон прокатил свою возлюбленную на двухместном автомобиле 1920 года выпуска, а также преподнес ей букет цветов, повторив ключевые события их первого свидания. День годовщины муж и жена провели с близкими за просмотром семейных фотографий.
 
Отмечается, что будущие супруги познакомились в Университете Техаса в 1934 году, а через пять лет поженились. Хендерсоны включены в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая в мире супружеская пара. Джон и Шарлотта убеждены, что секрет долголетия и крепкого брака – любовь и размеренная жизнь.
ЕТ

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