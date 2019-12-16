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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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В Челябинске горожане третий день жалуются на едкий смог

, 23:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

В Челябинске горожане третий день жалуются на едкий смог
фото: pixabay

Начальник управления общественных связей областного министерства экологии Виталий Безруков сообщил, что запах гари в Челябинске появился из-за пожаров в Коркинском разрезе, а также в связи с горящими угольными шламами и выбросами предприятий.

"Источников выбросов много: это и промышленные предприятия, и предприятия энергетики. И сейчас поступают обращения, что в Копейске горят угольные шламы в районе озера Курочкино, там очаг возгорания на площади около 80 квадратных метров", - сказал министр экологии Челябинской области Виталий Безруков.

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