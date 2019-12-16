В США выведут на новый уровень профилактику заболеваний среди богатых

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16 декабря 2019, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Врач, pixabay.com

FDA (Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) Соединенных Штатов одобрило ID-Cap - устройство, передающее цифровые сообщения из тела на внешний приемник. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

ID-Cap похож на обычную фармацевтическую капсулу, но внутри него содержится сенсор, который после проглатывания отправляет данные о состоянии здоровья пациента на специальное приложение в его смартфоне онлайн.

Это должно позволить американским врачам вывести на новый уровень профилактику заболеваний среди обеспеченных граждан - предполагается, что технология будет стоить недешево, по крайней мере, поначалу.