Барак Обама рассказал, как бы выглядел мир, приди к власти женщины

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16 декабря 2019, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Экс-президент США Барак Обама заявил, что женщины лучше мужчин. Также он выразил мнение, что все мировые проблемы случаются из-за «пожилых мужчин, которые не хотят уходить».

«Женщины, хочу сказать вам, что вы не идеальны, но при этом я могу практически безапелляционно утверждать, что вы лучше нас. Я абсолютно убежден, что если бы пару лет каждой страной на земле руководили женщины, вы бы увидели значительные перемены к лучшему почти во всем, от уровня жизни до других показателей», - сказал Обама во время своего выступления в Сингапуре. Бывший президент Соединённых Штатов признался, что пока занимал пост главы государства, много думал, как бы выглядел мир, если бы им управляли женщины.