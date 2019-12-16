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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Американцы вышли из ДРСМД, чтобы дать своим олигархам заработать

, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Американцы вышли из ДРСМД, чтобы дать своим олигархам заработать

40 лет назад великий советский учёный, инженер сказал, что сделает оружие будущего. И Юрий Соломонов это сделал - создал ракету "Булава".

Вместе с ним над этой ракетой в цепочке работали 650 заводов Советского Союза! Полтора миллиона человек. И ракета не летит. В интервью тележурналисту Андрею Караулову академик, главный конструктор Тополей, Ярса и Булавы Юрий Соломонов, рассказал, что он испытал в то время.

"Те неприятности, которые происходили при пусках, они в целом, практически 100%, носили характер производственно-технологического брака. Это было связано, конечно, с квалификацией рабочих, тех, кто стоит у станков. В силу того, что ракета обладала довольно высоким совершенством с точки зрения проектно-конструкторских решений, требовалось определённое время для адаптации, поскольку в течение довольно длительного времени, почти 10 лет, подобного рода техника не выпускалась на наших заводах.

Когда дело имеешь с новым, а «Булава» действительно была принципиально новым видом вооружения подобного класса, и ряд тех решений, которые заложены в «Булаву», аналогов в предшествующую эпоху создания подводных стратегических ядерных сил не имели. Подводный старт был всегда, но так как он был реализован с точки зрения проектно-конструкторских решений, когда мы впервые посмотрели на создаваемую ракету, как на единое целое вместе с ракетным подводным крейсером стратегического назначения, и на этом очень многое выиграл и сам крейсер. Сейчас 4 таких крейсера, и будет ещё 4".

По словам учёного, и каждый такой крейсер, и сама ракета стоят очень дорого. Но по сравнению с американским аналогом - в разы дешевле.

Юрий Соломонов считает, что американцы вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы дать своим олигархам заработать и поддержать военно-промышленный комплекс. Речь сейчас идёт о 738 миллиардах долларов на возобновление программы ядерного вооружения.

Возможен ли случайный запуск ракеты с какой-то из сторон? Юрий Соломонов считает, что у российских ракет усилена защита на этот случай. Но техника есть техника. И уже в течение 20-25 лет он предлагает руководству страны объединить усилия России и США, отработать решения, проверить их на практике по возникновению ситуации, связанной с несанкционированными, случайными пусками. Но американцы на это не идут.

Издательство "Аргументы недели" выпустило книгу Юрия Соломонова "Ядерный мир". Приобрести её можно в книжных магазинах России.

ПВ

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