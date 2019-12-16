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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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В Британии разрешили брать отгулы в связи с похмельем

, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Британии разрешили брать отгулы в связи с похмельем
фото: pixabay.com

Одно из маркетинговых агентств Великобритании предложило своим сотрудникам перейти на гибкий график работы с учетом дней для похмелья. Так работодатель планирует привлечь к сотрудничеству молодежь.

Подобные "похмельные дни" позволят сотрудникам Audit Lab взять выходной вместо того, чтобы работать из дома или брать больничный. Директор считает, что такое решение формирует честную и доверительную корпоративную культуру.

Благодаря этому решению сотрудникам "не придется врать", что они якобы заболели, или приносить справки от врача, подтвердила правильность идеи одна из сотрудниц компании. Пусть остаются дома, не беспокоя коллег жалобами.

АС

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