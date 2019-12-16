В Киеве озвучили число уничтоженных ВСУ с начала декабря ополченцев Донбасса

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16 декабря 2019, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Названо число ополченцев Народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, уничтоженных Вооруженными силами Украины с начала декабря. Соответствующую информацию распространила в интернете пресс-служба штаба киевской военной операции в Донбассе.

Из опубликованных сведений следует, что с 1 по 15 декабря в зоне конфликта на востоке Украины были ликвидированы 22 ополченца. Еще 22 человека получили ранения.

Ранее в понедельник сообщалось, что в России объяснили невозможность реинтеграции республик Донбасса в состав украинского государства. По данному вопросу высказался некоторое время назад дипломат Николай Платошкин.