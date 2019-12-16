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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Невозможность воссоединения республик Донбасса с Украиной объяснил дипломат

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Невозможность воссоединения республик Донбасса с Украиной объяснил дипломат
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Донецк и Луганск невозможно вернуть в состав Украины, потому что в этой стране господствуют националистические настроения. Соответствующую точку зрения озвучил Николай Платошкин, отечественный дипломат.

Украинский эксперт придумал способ «переиграть» Российскую Федерацию в Донбассе

Украинский эксперт придумал способ «переиграть» Российскую Федерацию в Донбассе

Эксперт отметил в эфире радио «Комсомольская правда», что в соседнем государстве притесняются люди, чьи взгляды отличается от идеологии официального Киева. В качестве примера такой практики Платошкин привел поджог праворадикалами одесского Дома профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которого погибли несколько десятков пророссийских активистов.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский эксперт Сергей Дацюк назвал способ «переиграть» Москву в Донбассе.

 

ДЦ

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Общество

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