Герцогиня Кейт рассказала, что ее старшие дети попросили на Рождество

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16 декабря 2019, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

герцогиня Кэтрин, Aftonbladet/ZUMAPRESS.com

Герцогиня Кембриджская Кэтрин на одном из недавних мероприятий рассказала, что попросили на Рождество у Санта-Клауса ее старшие дети – четырехлетняя принцесса Шарлотта и шестилетний принц Джордж.

Оказалось, что девочка изъявила желание получить на праздник настоящего пони. Очевидно, страсть к лошадям передалась Шарлотте от ее прабабушки – Елизаветы II. Известно, что своего первого пони, названного Пегги, будущая королева Великобритании получила в подарок от своего дедушки – короля Георга V – в том же возрасте, что и дочь Кейт.

Принц Джордж пожелал получить на Рождество всего лишь теннисную ракетку.

Отметим, что в этом году юные принц и принцесса впервые смогут присоединиться к компании взрослых членов королевской семьи во время похода на утреннюю службу в Сандригеме. Их младший брат Луи еще слишком мал для посещения данного мероприятия.