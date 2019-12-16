Украинский эксперт придумал способ «переиграть» Российскую Федерацию в Донбассе

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16 декабря 2019, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Киев способен «переиграть» Россию в Донбассе, если будет чередовать «жесткую и мягкую силу». С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил некоторое время назад Сергей Дацюк, украинский философ.

По словам эксперта, процитированного интернет-порталом «ПолитНавигатор», Украина должна согласиться на отстаиваемую Москвой последовательность реализации минских договоренностей – переход границы ДНР и ЛНР с Россией под контроль Киева после проведения местных выборов в Донбассе. Получив этот контроль, следует признать итоги голосования недействительными, отметил Дацюк.

Ранее сегодня сообщалось, что в Верховной Раде назвали единственный путь возвращения Донецка и Луганска в состав Украины.