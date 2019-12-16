Стратег, политолог оценил второе место России в рейтинге самых могущественных стран

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16 декабря 2019, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Американский журнал U.S.News опубликовал рейтинг "самых могущественных стран мира" по итогам 2019 года, в котором Россия оказалась на втором месте. Издание оценивало экономические показатели стран, их влияние на политической арене, военную мощь, лидерство в мире и участие в международных альянсах.

Тройку "самых могущественных стран мира" возглавили США, на втором месте - Россия, на третьем – Китай. Далее в рейтинге стоят ФРГ, Великобритания, Франция и Япония. Среди 10 сильнейших стран мира - Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман считает, что рейтинг составлен достаточно адекватно, особенно в той части, которая касается политического, геостратегического влияния России на международные процессы, - передает Радио Sputnik.

По словам Фельдмана, сегодня Россия воспринимается мировым сообществом "как самостоятельный, обладающий суверенитетом игрок, к которому приковано огромное внимание, причем не только в вопросах политики, но и в вопросах экономики".