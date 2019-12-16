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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Политолог назвал истинные цели кампании по импичменту Дональда Трампа

, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Политолог назвал истинные цели кампании по импичменту Дональда Трампа
президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds/Consolidated News Photos
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в понедельник, 16 декабря, назвал истинные причины кампании по импичменту действующего президента США Дональда Трампа.
 
Адвокат американского лидера США Руди Джулиани накануне заявил, что ему удалось собрать документы, а также найти свидетелей, которые доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента хотят скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента Джо Байдена к отмыванию огромных сумм.
 
Владимир Шаповалов в свою очередь заявил в беседе с Радио Sputnik, что изначально было ясно – действия Демократической партии по инициированию импичмента являются стремлением завуалировать нарушения, связанные с Джо Байденом и его сыном. По мнению политолога, шаги демократов являются фактически кампанией по дискредитации Трампа в рамках избирательных процессов, которые сейчас проходят в Штатах.
 
Эксперт подчеркнул, что импичмент не будет доведен до конца, так как республиканцы в сенате выскажутся против. Кроме того, очевидно, что обвинения в отношении Дональда Трампа не обладают серьезной доказательной базой.
ЕТ

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