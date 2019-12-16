Политолог назвал истинные цели кампании по импичменту Дональда Трампа

Адвокат американского лидера США Руди Джулиани накануне заявил, что ему удалось собрать документы, а также найти свидетелей, которые доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента хотят скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента Джо Байдена к отмыванию огромных сумм.

Владимир Шаповалов в свою очередь заявил в беседе с Радио Sputnik, что изначально было ясно – действия Демократической партии по инициированию импичмента являются стремлением завуалировать нарушения, связанные с Джо Байденом и его сыном. По мнению политолога, шаги демократов являются фактически кампанией по дискредитации Трампа в рамках избирательных процессов, которые сейчас проходят в Штатах.

Эксперт подчеркнул, что импичмент не будет доведен до конца, так как республиканцы в сенате выскажутся против. Кроме того, очевидно, что обвинения в отношении Дональда Трампа не обладают серьезной доказательной базой.